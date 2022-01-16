ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 عند الأطفال بالجزائر وهذه أهم الأعراض

كشفت البروفيسور نبيلة بوترفاس، المختصة في طب الأطفال في مستشفى بني مسوس. من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 عند الأطفال.

وأوضحت نبيلة بوترفاس في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجزائر تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا قياسيا ورهيبا. في عدد الإصابات بفيروس كورونا عند الكبار، وفي نفس الوقت إصابات متزايدة لدى الأطفال.

وأضافت “حاليا هناك حالات كثيرة متشابهة وهذا الشيء لم نكن نلاحظه في الموجات السابقة”.

وعن أهم الأعراض قالت البروفيسور بوترفاس إن الآلام في الحلق أو في البطن مرفوقة بالإسهال. أو على شكل الأنفلونزا الموسمية، تعتبر من أعراض الإصابة لدى الأطفال.

وجددت المختصة دعواتها إلى الأولياء من أجل التحلي بروح المسؤولية لمواصلة مكافحة هذا الوباء. من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية. لاسيما فيما يخص إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي.

كما وجّهت نداء للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية من خطورة آثار هذا الوباء.

وأكدت البروفيسور بوترفاس أن الفيروس هذه المرة لديه قدرة على العدوى أكثر من السابق.

وفيما يخص الكبار تقول بوترفاس إن المستشفيات الآن مكتظة، حيث قد تصل هذه الأخيرة إلى مستوى التشبع. مما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو الموجة الثالثة من الوباء.

وأعلنت الوزارة الأولى أمس السبت، عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار وباء كورونا عبر كامل التراب الوطني لـ10 أيام إبتداء من يوم أمس السبت.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لـمدة 10 أيام.

حيث سيتم تطبيق إجراءات غلق الـمؤسسات والفضاءات والأماكن التي قد تعاين فيها كل مخالفة للتدابير الصحية الـمتخذة في هذا الـمجال، ولاسيما إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، وكذا البروتوكولات الصحية الـمخصصة لـمختلف الأنشطة.

وبهذا الصدد، فإن الحكومة تحرص على التأكيد على أن عدد حالات الإصابات الـمسجّلة في هذه الآونة الأخيرة تؤكد ظهور الموجة الرابعة من هذا الوباء.