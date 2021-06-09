ارتفاع حالات الاصابة بكورونا.. والي مستغانم يصدر قرارات هامة

أمر والي ولاية عيسى بولحية بإتخاذ عدة إجراءات عقب ارتفاع حالات الاصابة بالكوفيد في مستشفيات الولاية وهذا بعد الوضعية الوبائية المقلقة.

أين تم تسجيل 3 حالات الأسبوع الماضي الى 38 حالة اصابة هذا الاسبوع منها 2 وفيات و6 حالات في مصلحة الإنعاش.

وأوضحت بيان مصالح الولاية إتخاذ عدة قرارات ابتداءا من يوم الغد:

غلق كل الحمامات.

غلق جميع المطاعم التي تخالف نشاطها وتنظم بها الأعراس.

توسيع نقاط التلقيح ضد الكوفيد 19 في الفضاءات المفتوحة.

اطلاق حملة توعية لمدة 3 أيام للتجار لاحترام البروتوكول الصحي واتخاذ التدابير الوقائية. عن طريق التبليع الرسمي من طرف مصالح التجارة.

وفي حالة عدم الاستجابة سيتم غلق المحل وخاصة المراكز التجارية.

اطلاق حملة توعية وتحسيس لمستعملي وسائل النقل سواء سيارات الأجرة أوالنقل الجماعي لاحترام البرتوكول الصحي.

وفي حالة عدم الاستجابة للتدابير الوقائية سيتم حجز المركبات.

منع نصب خيم في الشوارع بالنسبة لمراسيم التعازي.

مراقبة قاعات الانتظار في العيادات الطبية الخاصة ومراكز التحاليل الطبية لتفادي نقل العدوى.

اعادة إطلاق حملات التعقيم على مستوى الادارات المستقطبة للجمهور.

هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تدابير سيتم اتخاذها بالتنسيق مع مديرية الصحة في حالة ارتفاع أكثر لعدد الاصابات بالولاية.

مديرالصحة صرح انه تم بعث عدة عينات تحاليل للمرضى الموجودين بالمستشفى لمعهد باستور للتأكد من طبيعة الفيروس. إن كان كوفيد-19 او السلالات المتحورة للكوفيد 19.

كما دعى الوالي جميع المواطنين تفهم الاجراءات المتخذة و ضرورة احترام التدابير الوقائية اللازمة. للحماية من هذا الوباء القاتل.