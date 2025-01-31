ارتفاع حالات التسمم بالغاز.. وزارة الداخلية تنبه المواطنين

ذكّرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بضرورة اتباع إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة. خاصة مع انخفاض درجة حرارة الطقس، حينما تزداد حالات التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة القيام بتهوية البيوت بصفة دائمة عن طريق فتحات التهوية. وكذا تجديد الهواء كل يوم عن طريق فتح النوافد مرتين في اليوم ولمدة 10 دقائق.

كما دعت وزارة الداخلية إلى تفقد لون الشعلة: شعلة زرقاء جهاز يعمل بسلام، لون شعلة أصفر، برتقالي أو أحمر، هناك خلل في الجهاز وفي نظام التهوية.

ونصحت وزارة الداخلية بتفقّد قنوات صرف الغازات المحترقة لأجهزة التدفئة، وعدم سدّ فتحات التهوية.