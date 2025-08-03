ارتفاع حصة الجزائر من إنتاج النفط بـ11 ألف برميل يوميا

قررت ثماني دول من منظمة “أوبك+”، منها الجزائر، على اعتماد زيادة جماعية في إنتاجها من النفط الخام، تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، تترجم مساهمة الجزائر في هذا التعديل من خلال زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا ابتداء من نفس الشهر.

وجاء هذا القرار، في إجتماع وزاري ضم ثماني دول من مجموعة “أوبك+”، شاركت فيه الجزائر، اليوم الأحد، حيث تم عقده عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

ويتعلق الأمر، بالدول، التي التزمت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الجزائر إلى جانب وزراء الطاقة والنفط لكل من: المملكة العربية السعودية. والإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، وروسيا الاتحادية.

وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية، واستشراف آفاقها على المدى القصير. إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الزائدة المنتَجة.

كما اتفق الوزراء المشاركون على الحفاظ على مستوى عال من التنسيق والتشاور عبر عقد اجتماعات شهرية منتظمة. من أجل متابعة تطورات السوق عن كثب. وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية. وكذا مراقبة تطبيق آليات التعويض المتفق عليها.

وقد تم تحديد تاريخ 7 سبتمبر 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل، حسب ذات البيان.