ارتفاع حصيلة الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا

بلغت حصيلة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يومها الثالث اليوم الإثنين، 97 قتيلا، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى.

وحسب بيان للجنة الأطباء السودانيين، فإن “حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها السبت بلغت 97 قتيلا”.

مشيرة إلى أن الحصيلة تستثني القتلى الذين تعذر نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل جراء المواجهات المسلحة.

وكانت حصيلة سابقة أعلنت عنها لجنة الاطباء السودانيين تحدثت عن مقتل 56 شخصا وإصابة قرابة 600 بجروح.

وتواصلت اليوم الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت السبت، في العاصمة الخرطوم، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الاقتتال.