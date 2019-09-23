ارتفاع حصيلة التسمم بساندويتشات فاسدة إلى 198 حالة بوهران

ارتفعت حصيلة التسممات الغذائية الناجمة عن تناول وجبات سريعة بمطعمين بغرب مدينة وهران إلى 198 حالة تسمم منهم 23 طفلا.

وتقل أعمار الضحايا عن 15 سنة بعد استقبال مساء أمس واليوم 94 حالة إضافية منهم 15 طفلا لازالوا بمصلحة طب الأطفال ايت تم وضعهم تحت الرقابة الطبية.

علما وللإشارة فقد أكدت مديرية الصحة لوهران تسجيل أكثر من 130 حالة تسمم غذائي استقبلتهم بعض المصالح بمستشفى بن زرجب الجامعي.

إلى جانب بعض العيادات المتعددة الخدمات التي تم تحويلهم إليها بعد ظهور عليهم اعراض قيء، إسهال، الام بالمعدة وصداع تتراوح أعمارهم ما بين 4 إلى 80 سنة.

وتناول المتضررون ساندويتشات بمحلين للأكل الخفيف بكل من حي البدر وحي الامير خالد كشفت التحاليل الأولية استعماله لصلصة فاسدة إلى جانب لحم مجمد مفروم مشكوك فيه.