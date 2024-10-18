ارتفاع حصيلة التسمم بوهران إلى 19 من بينها حالة حرجة

ارتفعت حصيلة التسمم الغذائي بحي الياسمين 1، ببلدية ودائرة بئر الجير، ولاية وهران، إلى 19 حالة من بينها حالة حرجة.

وأكدت مصادر “النهار أونلاين” أن الحالة الحرجة متواجدة بمستشفى أول نوفمبر. فيما سيتم تحويل الآخرين إلى مستشفيى النجمة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة الثانية والنصف زوالا (14:30). على مستوى حي الياسمين 1، من أجل إسعاف ونقل 12 شخصاً يعانون من آلام في البطن وحالات تقيؤ.

المصابون 9 نساء و3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و 76 سنة. تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم في عين المكان، ثم تحويلهم إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، ومستشفى طب الأطفال بكاناستال.

وعقب إجلاء المصابين إلى المستشفى توفي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.