ارتفاع حصيلة القتلى إلى 29 شخصا جراء سوء الأحوال الجوية في إيطاليا

ارتفعت حصيلة القتلى في إيطاليا إلى 29 شخصا، جراء سوء الأحوال الجوية والعواصف التي ضربت البلاد منذ أيام.

حيث لقي مالا يقل 12 شخصا حتفهم اليوم الأحد، في جزيرة صقلية الإيطالية، جراء العواصف وسوء الأحوال الجوية، حسب ما كشف عنه مسؤولون في الجزيرة.

وقال متحدث بسام شرطة صقلية، أن الامطار الغزيرة تسببت في إنهيارات أرضية وفيضانات، ومقتل العشرات، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

ومنذ ان ضربت العواصف ايطاليا، قُتل 17 شخصا، قبل أن يقتل أيضا اليوم الأحد 12 شخصا آخرون، لترتفع الحصيلة إلى 29 شخصا.