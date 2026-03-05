ارتفاع حصيلة حادث الحافلة بالجزائر إلى 19 مصابًا

سجلت اليوم منطقة الدار البيضاء بولاية الجزائر حادث مرور خطير تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين، ما أدى إلى إصابة 19 شخصًا، بحسب حصيلة الحماية المدنية الجزائرية.

وذكرت المصالح أن فرق الإسعاف تدخلت في تمام الساعة 16:17 للتعامل مع الحادث، حيث تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، وسط حالة من الاستنفار في صفوف فرق الإنقاذ.

ولضمان سرعة التدخل، تم تسخير 06 سيارات إسعاف و01 شاحنة إنقاذ، فيما أشارت المصادر إلى أن بعض المصابين يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة.