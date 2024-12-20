ارتفاع حصيلة حادث الدهس بألمانيا إلى 11 قتيلا وأزيد من 80 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث دهس سيارة لجمع من الناس، بسوق هدايا عيد الميلاد، شرقي ألمانيا، إلى 11 قتيلا وأزيد من 80 جريحا. حسب صحيفة بيلد.

ونقلت وكالة رويترز، أن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في بلدة ماجديبورغ، شرقي ألمانيا.

وكشفت الشرطة المحلية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، وفاة شخص وإصابة العديد من الاشخاص. أعمارهم بين 60 و80 سنة في هذا الحادث.

كما أعلنت وكالة الأنباء الألمانية أنه تم القبض على سائق السيارة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حادثة الدهس التي وقعت حين كان سوق الهدايا مكتظاً بالناس.