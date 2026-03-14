ارتفاع حصيلة حادث القل بسكيكدة إلى 12 مصابًا

أصيب 12 شخصًا بجروح متفاوتة في حادث مرور وقع، اليوم. بمدخل مدينة القل في ولاية سكيكدة. حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا على الساعة 13:57 إثر حادث تصادم. بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين إضافة إلى دراجة نارية وذلك على مستوى مدخل مدينة القل. بمنطقة كسير الباز، التابعة لبلدية ودائرة القل.

وخلف الحادث إصابة 12 شخصًا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم .بين 11 و59 سنة، حيث قدمت. لهم الإسعافات الأولية في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وتجندت مصالح الحماية المدنية للتكفل بالمصابين وتأمين موقع الحادث، فيما تبقى أسباب الحادث قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة.