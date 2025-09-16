ارتفاع حصيلة حادث انقلاب حافلة في المدية إلى 22 جريحًا

ارتفعت حصيلة حادث مرور وقع مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة عين الجردة، بلدية ذراع السمار في ولاية المدية، إلى 22 جريحًا، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى إصابة 15 شخصا جراء هذا الحادث الخطير.

وللإشارة، كانت الحافلة تعمل على خط داخلي حين انحرفت وانقلبت في حدود الساعة 18:45، ما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وتواصل مصالح الحماية المدنية عمليات المتابعة بالموقع، في انتظار صدور الحصيلة النهائية للحادث.