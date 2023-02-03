ارتفاع حصيلة حادث سعيدة لـ5 وفيات و9 جرحى

ارتفعت حصيلة وفيات الحادث الذي وقع بولاية سعيدة،صبيحة اليوم ، الى 5 وفيات مع تسجيل اصابة 9 اشخاص بجروح.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة صباح اليوم وفي حدود الساعة 02 سا و 30 د من اجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض، عند النقطة الكيلومترية 139 عند مفترق الطرق المؤدي الى بلدية سيدي احمد.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة سياحية، وحافلة نقل مسافرين تعمل خط الجزائر – بشار .