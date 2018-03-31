ارتفاع حصيلة حادث مرور الشلف إلى 5 وفيات

ارتفعت حصيلة حادث المرور الخطير الذي وقع ليلة أمس الجمعة بمنطقة بغنام ببلدية بوزغاية بولاية الشلف إلى خمس وفيات.

وأفاد مدير الصحة لولاية الشلف مسعود قلفن أن حصيلة حادث المرور الذي وقع في حدود التاسعة والنصف من مساء أمس الجمعة.

على مستوى الطريق الوطني رقم 19 وخلف وفاة امرأة 60 سنة في عين المكان ارتفعت إلى خمس وفيات.

بعد أن لفظ شخصان اخران أنفاسهما الاخيرة بمستشفى الشطية. ويتعلق الأمر بطفل أقل من سنة و امرأة حامل في الشهر السادس .

وأضاف نفس المصدر أن حصيلة الجرحى تتمثل في ست أشخاص يتلقون حاليا العلاج.

حيث خضع شاب 27 سنة وشابة 30 سنة لعمليتين جراحيتين بالإضافة إلى ضحيتين أخرين.

يعانيان من كسور ورضوض فيما غادرت طفلة المستشفى بعد تلقيها العلاج والاسعافات

الأولية.