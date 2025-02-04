ارتفاع حصيلة حادث مرور ببشار إلى 4 قتلى وجريحين 

ارتفعت حصيلة حادت المرور الذي وقع بالقرب من جسر غراسة، ببلدية بشـار، إلى 4 قتلى وإصابة شخصين.

وتمثّل الحادث، الذي وقع اليوم في حدود الساعة 14:49، في اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة.

وحسب صفحة “طريقي”، الحادث وقع بالطريق غير المرقّم على مستوى مخرج ولاية بشار المؤدي الى الطريق الوطني رقم 6.

وخلّف وفاة 4 أشخاص وإصابة شخصين بجروح، أعمارهم بين سنتين و66 سنة، تعرضوا لإصابات بليغة في مختلف أنحاء الجسم. وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.