ارتفاع حصيلة حادث ملعب 5 جويلية إلى قتيل و50 جريحا

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن الحصيلة النهائية لحادث سقوط مناصرين بملعب 05 جويلية 1962 ، إلى قتيل و50 جريحا.

ويذكر أن ذات المصالح، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل حادث سقوط مناصرين من المدرجات العليا بملعب 05 جويلية 1962 في إطار التغطية الأمنية لكرة القدم الخاص بالبطولة المحترفة الأولى التي جمعت بين فريقي مولودية الجزائر و نجم مڨرة.

حيث تم تنصيب مركز طبي متقدم PMA للحماية المدنية، فيما سُخّر لهذه العملية 20 سيارة إسعاف و5 شاحنات تدخل.

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