ارتفاع حصيلة زلزال ميانمار إلى 2056 قتيلا و أزيد من 3 آلاف مصاب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار قبل أيام، إلى 2056 (ألفين و56 ) قتيلا و3 آلاف و900 مصاب.

أفادت بذلك الإدارة العسكرية في ميانمار، عبر بيان، بشأن الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد صباح الجمعة، وفق وكالة أنباء شينخوا.

ولفت البيان إلى مصرع 2056 شخصا وإصابة 3900 آخرين، فيما لا يزال 270 شخصا في عداد المفقودين عقب الزلزال.

والأحد، أعلنت

وكانت الإدارة العسكرية، أعلنت الأحد، في بيان، أن حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب ميانمار بلغت 1700 قتيل، و3 آلاف و400 مصاب.

يشار أن الجمعة، ضرب وسط ميانمار زلزالان شديدان بقوة 7.7 و6.4 درجات على مقياس ريختر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور