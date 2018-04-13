ارتفاع حصيلة شهداء المدية إلى 14 شهيدا

ارتفاعت حصيلة الشهداء من ولاية المدية لتصل إلى 14 شهيدا، بينما ستستلم عائلات الضحايا الجثامين اليوم الجمعة أو غدا.

وفيما يلي أسماء 14 شهيدا في فاجعة بوفاريك : اسحاق شخشوخ الساكن بلدية أم الجليل، رؤوف بوشيبان من الربعية، دفايلية علي من اولاد عنتر، شلغوم جمال من قصر البخاري.

ومباركي اسحاق من بوسكن، زيرق سفيان من حي داميات بلدية المدية، شعواطي رابح من دائرة العمارية، ابراهيمي اسماعيل من دائرة عين بوسيف .

وعليان فيصل من دائرة بني سليمان، فحيص عمر من بلدية مفاتحة، خلاف مسعود من دائرة العزيزية، بوقرفة مراد من دائرة تابلاط، شالي محمد من بلدية سيدي نعمان وأخير جلال بلال الساكن بحي واد القلات البرواقية.

للإشارة، أسفر سقوط طائرة “اليوشين” العسكرية بعد اقلاعها من مطار بوفاريك العسكري، إلى استشهاد 257 بيهم 10 من طاقم الطائرة.