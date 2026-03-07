ارتفاع حصيلة شهداء سقوط الطائرة العسكرية والفريق أوّل شنقريحة يقدم التّعازي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء سقوط الطائرة العسكرية من نوع BE-1900 بمدرج القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، إلى 4 إطارات.

وجاء في بيان الوزارة “على إثر تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع BE-1900 بمدرج القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، يوم الخميس 05 مارس 2026، والذي عرف إستشهاد إطارين (02) من طاقمها، إلتحق يوم أمس الجمعة 06 مارس 2026، بالرفيق الأعلى إطارين (02) أخرين من طاقم الطائرة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء هذا الحادث الأليم إلى أربعة (04) إطارات”.

وأضافت الوزارة في بينها “وأمام هذا المصاب الجلل، يجدد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أصالة عن نفسه وبإسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات الشهداء، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور