أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 19453

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 19453 شهيداً و52286 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأوضح المتحدث بإسم الوزارة أشرف القدرة، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية.

وذلك في مناطق قطاع غزة كافة وصولا إلى قصف مجمّع ناصر الطبي،