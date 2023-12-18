أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 19453
بقلم ط.خير الدين
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 19453 شهيداً و52286 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأوضح المتحدث بإسم الوزارة أشرف القدرة، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الماضية 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية.
وذلك في مناطق قطاع غزة كافة وصولا إلى قصف مجمّع ناصر الطبي،
وأضاف ذات المتحدث، أنّ مئات الآلاف من الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين شمال غزة بلا خدمات صحية.
لافتاً إلى أنّ الاحتلال يستمر في اعتقال 93 كادرا صحيا، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة في ظروف غير إنسانية، حيث يتمّ الاستجواب تحت التعذيب والتجويع والبرد القارس.
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