أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 21822

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 150 فلسطينيا في غارات لجيش الإحتلال على القطاع في آخر 24 ساعة.

وكشف الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الصهيوني ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف ذات المتحدث، أن ذلك يرفع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 21822 شهيدا، و56451 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر مختلفة، ان قصف الاحتلال الصهيوني، استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين بوسط غزة.