أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 27840

أعلن مكتب الاعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 27840 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وحسب ذات المصدر، فإن من بينهم 12 ألفا و150 من الأطفال وأكثر من 8 آلاف من النساء، فيما بلغ عدد المصابين 67317 شخص.

وأضاف ان الاحتلال سرق أكثر من 300 من جثامين الشهداء من المقابر وسرق أعضاء حيوية منها.

من جانب اخر، اكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال ألقى على قطاع غزة أكثر من 66 ألف طن من المتفجرات على منازل المواطنين الآمنين.

مشيرا الى ان النازحين لا يجدون الماء أو الغذاء أو الدواء والكثير منهم أصيب بأمراض معدية بسبب نقص الرعاية الطبية.

وطالب مكتب الاعلام الحكومي في غزة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية.

كما طالب الدول العربية والإسلامية بالعمل الجاد على فتح معبر رفح بشكل دائم وفوري وعاجل.