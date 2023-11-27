أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين لأكثر من 15 الفا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني على غزة، إلى أكثر من 15 ألفا.

وذلك بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات في الأيام الماضية.

وأوضح المكتب في بيان له ان عدد الشهداء ارتفع، حتى مساء اليوم الى 15000 شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4000 امرأة.

حيث تم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض أو جمعت جثامينهم من الشوارع أو استشهدوا متأثرين بجراحهم”.

وأضاف ذات المصر، أنه مازال هناك قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض، وإما أن مصيرهم مازال مجهولا، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.