ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح الفيتنام الى 27 قتيلا.

وتحدثت وسائل إعلام في وقت سابق عن هلاك 11 شخصا فيما لايزال 22 شخصا في عداد المفقودين.

للإشارة، ضرب الاعصار امس السبت في المناطق الساحلية بالقرب من منتجع نياتشانغ

الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوبي مدينة دانانغ التي ستستضيف القمة.

ودمر الإعصار أكثر من 600 منزل وتضرر حوالي 40 ألف منزل وانهارت مئات الاعمدة الكهربائية.

ووضعت السلطات الفيتنامية عدة خطط لضمان أمن المشاركين

في القمة التعاون الإقتصادي لأسيا والمحيط الهادي في حال وقوع إعصار أو فيضانات أوموجات تسونامي.