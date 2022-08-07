ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 41 شهيدا
بقلم خالد زوبيري
استشهد، اليوم الأحد، 10 مواطنين فلسطينيين خلال غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن حصيلة العدوان المتواصل منذ ثلاثة أيام ترتفع إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 311 .
وأوضح المصدر نفسه، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مقبرة /الفالوجا/ في بلدة جباليا شمال القطاع، وتجمعا للمواطنين عند مفترق /السامر/ وسط مدينة غزة، ومنزلا شرق البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال.
رابط دائم : https://nhar.tv/WcGFy