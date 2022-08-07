ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 41 شهيدا

استشهد، اليوم الأحد، 10 مواطنين فلسطينيين خلال غارات جديدة للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن حصيلة العدوان المتواصل منذ ثلاثة أيام ترتفع إلى 41 شهيدا بينهم 15 طفلا و4 سيدات، بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 311 .