ارتفاع حصيلة ضحايا الهجرة الجماعية من المغرب لسبتة إلى 67 وفاة

أعلنت السلطات الإسبانية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجرة الجماعية من المغرب إلى مدينة سبتة، إلى 67 قتيلا على الأقل.

وأكد وزيرا الداخلية والصحة الإسبانيان وفاة 67 شخصاً على الأقل في موجة تدفق المهاجرين الأخيرة إلى جيب سبتة.

فيما تتواصل عمليات إنتشال جثامين الغرقى بالقرب من الحدود، حسب ذات المصادر.

كما تواصل قوات الأمن، العثور على جثث في شاطئ تاراخال، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر. بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير هذا الأسبوع.

وكان جيب سبتة في شمال إفريقيا شهد تدفقا استثنائيا للمهاجرين القادمين من المغرب. في واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي واجهتها المنطقة.

وقدّرت السلطات الإسبانية والمحلية عدد الذين تمكنوا من دخول سبتة بنحو 50 ألف شخص. فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد اقترب من 60 ألفا في ذروة الأزمة.

وبحلول الجمعة، أعلنت السلطات أن أكثر من 48 ألف شخص عادوا إلى المغرب.