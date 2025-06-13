ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على إيران

أعلنت إيران، عن إستشهاد العشرات، بينهم مجموعة من قادة الصف الأول العسكريين والخبراء النوويين، في غارات واسعة النطاق نفذتها طائرات إسرائيلية على مناطق مختلفة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 78 شهيدا و329 مصابا في المناطق السكنية بمحافظة طهران وحدها.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات في مواقع مختلفة، من بينها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات المقاتلات نفذت ضمن عملية أطلق عليها اسم “الأسد الصاعد” ما وصفها “بالضربة الافتتاحية” في قلب إيران، تلتها هجمات وضربات أخرى.

وأكدت وكالة أنباء مهر الإيرانية تسجيل دوي انفجارات في مدينة تبريز غربي البلاد للمرة الثالثة وتصدي الدفاعات الجوية لمسيرة.

وأفادت بسماع أصوات انفجارات من أطراف قاعدة نوجه الجوية قرب مدينة همدان. إضافة إلى دوي انفجار قوي في محيط قاعدة جوية بهمدان.

فيما افادت وسائل إعلام إيرانية، بإستشهاد 8 أشخاص على الأقل، في ضربات صهيونية على تبريز شمال غرب إيران.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، أن عدم الرد سيؤدي إلى تشجيع الكيان الصهيوني وإثارة مزيد من الفوضى.