ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تبسة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع ببلدية الكويف في تبسة إلى 4 وفيات وإصابة 23 شخص، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح نفس المصدر، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين من نوع كواستر (خط الكويف_تبسة).

وكانت الحصيلة الأولية لهذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 41 بالمكان المسمى لاساس برأس العيون، كانت تشير إلى هلاك 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح بليغة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الكويف.

للإشارة، فإن والي ولاية تبسة يتواجد في عين المكان لمعاينة الحادث والوقوف على حالة المصابين.