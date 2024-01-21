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ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تبسة

بقلم خالد زوبيري
ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تبسة
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع ببلدية الكويف في تبسة إلى 4 وفيات وإصابة 23 شخص، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأوضح نفس المصدر، أن الحادث تمثل في اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين من نوع كواستر (خط الكويف_تبسة).

وكانت الحصيلة الأولية لهذا الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 41 بالمكان المسمى لاساس برأس العيون، كانت تشير إلى  هلاك 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح بليغة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الكويف.

للإشارة، فإن والي ولاية تبسة يتواجد في عين المكان لمعاينة الحادث والوقوف على حالة المصابين.

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