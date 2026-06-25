ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 164 قتيلاً و971 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 164 قتيلاً و971 جريحاً، وفق ما أعلنته الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس.

وأكدت رودريغيز أن فرق الإنقاذ والطوارئ تواصل عمليات البحث عن مفقودين وإجلاء المتضررين في المناطق المنكوبة، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية للمصابين. وكانت آخر حصيلة تشير إلى مقتل 32 شخصا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء.

للإشارة، وقع زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات، أعقبتهما 20 هزة ارتدادية تسببا في انهيار عدد من المباني في كاراكاس، وإغلاق مطار “مايكيتيا” الدولي الذي يخدم العاصمة بسبب أضرار جسيمة في البنية التحتية.

كما ضرب الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، ما تسبب بمخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.