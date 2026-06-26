ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا.. 235 وفاة ودمار هائل

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين هزّا فنزويلا إلى 235 وفاة، في كارثة تُعدّ الأعنف التي تضرب البلاد منذ أكثر من قرن.

ويواصل السكان المنكوبون البحث بين أنقاض المباني المنهارة لإنقاذ عالقين أحياء وسط نقص حاد في معدات الإنقاذ.

وأعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس ألفارادو الخميس للتلفزيون الحكومي ارتفاع عدد الوفيات. قائلاً إن المستشفيات استقبلت نحو 235 شخصاً وصلوا دون مؤشرات حيوية أو فارقوا الحياة فور وصولهم.

ويُصنف زلزال الأربعاء كأقوى زلزال يضرب فنزويلا منذ 126 عاماً. أي منذ تسجيل زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل شمال شرق كاراكاس في 29 أكتوبر 1900.

وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجات الساعة 18:04 بالتوقيت المحلي، على عمق 21.9 كيلومتراً وعلى بعد 200 كيلومتر من العاصمة. وتلاه بعد 39 ثانية فقط زلزال ثانٍ أشد قوة بلغ 7.5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات وعلى مسافة 45 كيلومتراً. أعقبتهما حوالي ثلاثين هزة ارتدادية قوية استمرت حتى الخميس.

وتركز الدمار بشكل خاص في ولاية لا غوايرا الواقعة شمال العاصمة. حيث تجول السكان بين الركام ينادون بأسماء ذويهم في مشاهد مأساوية.