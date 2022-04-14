ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب إفريقيا الى أكثر من 300 قتيل
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ديربان الساحلية وما حولها بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 300 قتيل. في فيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما في البلاد.
وذكرت السلطات المحلية أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 306 قتيل.
كما تسببت الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما إلى دمار كبير مع جسور منهارة.
وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازولو-ناتال (شرق) ومركز الكارثة.
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الجزائر تعزي جنوب افريقيا في ضحايا الفيضانات
كما قدمت الجزائر اليوم الأربعاء، تعازيها الخالصة، إلى دولة جنوب إفريقيا إثر الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة في البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أن “الجزائر تتابع بتأثر شديد المحنة التي يعيشها شعب جنوب إفريقيا الشقيق جراء الفيضانات القاتلة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة في البلاد”.
وأضافت الوزارة أن “الجزائر تعرب عن تضامنها الكامل مع جمهورية جنوب أفريقيا وتتقدم بأحر التعازي لحكومة وشعب وعائلات الضحايا في هذا البلد الشقيق”.
وأوضح ذات المصدر أن “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, الذي يتابع الوضع بنفسه, يعرب عن استعداد الجزائر
لتقديم كل الدعم اللازم لجنوب إفريقيا نظرا للعلاقات التاريخية الأخوية والتضامن والتعاضد بين البلدين والشعبين الشقيقين “.
وخلص النص الى أن رئيس الجمهورية “يشيد بعمل الشعب والحكومة اللذان يبذلان تحت قيادة الرئيس رامافوزا جهودا كبيرة
لرفع التحديات التي فرضتها عليهما هذه المحنة العسيرة”.