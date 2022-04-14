ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جنوب إفريقيا الى أكثر من 300 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ديربان الساحلية وما حولها بجنوب إفريقيا إلى أكثر من 300 قتيل. في فيضانات غير مسبوقة منذ 60 عاما في البلاد.

وذكرت السلطات المحلية أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة ديربان الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 306 قتيل.

كما تسببت الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما إلى دمار كبير مع جسور منهارة.

وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية، وهي المدينة الرئيسية في كوازولو-ناتال (شرق) ومركز الكارثة.

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