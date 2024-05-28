ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 36096 شهيدا

كشفت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ارتفعت إلى 36096 شهيدا.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال اخر 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة قصف قوات الاحتلال على مدينة رفح، خلال الساعات القليلة الماضية، إلى 16 شهيداً.

كما تم شنّ سلسلة واسعة من الغارات على خيام النازحين شمال غرب المدينة، اين ارتكب فيها مجزرة راح ضحيتها 50 فلسطينيا بين شهيد وجريح، معظهم من النساء والأطفال.