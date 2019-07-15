ارتفاع حصيلة قتلى حادث المرور بجيجل إلى 5 أشخاص

ارتفعت حصيلة الحادث المؤلم الذي وقع ليلة أمس في بلدية سيدي عبد العزيز بجيجل إلى5 قتلى و11جريحا.

وحسبما علمته “النهار”، فإن الضحية المتوفي الخامس يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم متأثرا بجروح بلغية أدخلته العناية المركزة.

فيما لا يزال عدد الجرحى يخضعون للعلاج والمراقبة الطبية اللازمة.

هذا وتعود أسباب الفاجعة إلى اصطدام شاحنة صغيرة بشاحنة ذات مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وذلك عقب عودة الأنصار الذين لا يتعدى عمر أغلبهم 18 سنة.

لتتحول فرحة تأهل الخضر لنهائي كاس إفريقيا بمصر إلى فاجعة حقيقة بجيجل.