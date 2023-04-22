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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 50783 شخصا

بقلم أسماء.ع
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 50783 شخصا
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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم السبت، إن سلطات بلاده سجلت أكثر من 50000 شخص في عداد قتلى الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير في تركيا.

وأشار الوزير في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك” إلى أن “عدد قتلى زلزال كهرمان مرعش وصل إلى 50783”.

في 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريشتر. وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا حيث خلف أيضا آلاف القتلى والجرحى وأضرارا مادية جسيمة.

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