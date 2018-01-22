ارتفاع حصيلة قتلى هجوم كابل

ارتفع عدد قتلى الهجوم على فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية كابل إلى أكثر من 30 شخصا وإصابة كثيرين حسب آخر حصيلة.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن كل منفذي الهجوم الخمسة قُتلوا.

وفي كييف قال وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين على تويتر إن ستة أوكرانيين قُتلوا في الهجوم.

وتمكن أكثر من 150 نزيلا من الفرار بعد اشتعال النيران في أجزاء من المبنى من خلال القفز من النوافذ فيما أنقذت القوات الأفغانية آخرين.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم على الفندق، الذي هاجمته طالبان في عام 2011.