ارتفاع حصيلة كارثة بولوغين إلى قتيلين ومفقود

ارتفعت منذ لحظات مساء اليوم الثلاثاء، حصيلة حادث انهيار مبنى في حي بولوغين بالعاصمة، الذي وقع عصر اليوم.

وأعلنت الحماية المدنية أن شخصين لقيا مصرعهما، وفُقد أثر شخص آخر، إثر انهيار المبنى الكائن بشارع عبد القادر زيار.

ووقع الحادث إثر انهمار سيل من الأمطار على العاصمة، طيلة النهار، حيث تحوّلتغمرت السيول الطرقات والشوارع، بعدما سُدّت مجاري المياه.

وقالت مصالح الحماية المدنية، إن أعوانها تدخلوا على مستوى وسط بولوغين، إثر انهيار منزل مأهول بالسكان.

وبحسب شهادات من سكان الحي، فإن المبنى تعود فترة تشييده إلى العهد الاستعماري.

وفي البداية، تمكنت الحماية المدنية بعد تدخلها، من انتشال طفل يبلغ من العمر 12 سنة، أصيب بجروح وكسور.

بعد ذلك، تم انتشال طفل آخر عمره 10 سنوات، أصيب هو الآخر بجروح، ليتم نقلهما نحو مستشفى مصطفى باشا.

وأفادت شهادات سكان الحي بوجود ثلاثة أشخاص آخرين، تحت أنقاض المبنى المنهار، حيث تحدثت مصادر عن رجلين وامرأة عجوز.

وفي وقت لاحق، أعلنت الحماية المدنية، عن تمكّن فرقها المختصة من انتشال جثة رجل يبلغ من العمر حوالي 70 سنة.

وبعد تواصل عملية البحث عن رجل وامرأة مفقودين، تم العثور على جثة أحدهما في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا.

ولم يتم بعد تحديد هوية صاحب الجثة ولا جنسه، ليصل إجمالي حصيلة الخسائر البشرية إلى قتيلين ومفقود.