ارتفاع حصيلة مجزرة الإحتلال في بيت لاهيا إلى أزيد من 77 شهيدا

ارتفعت حصيلة شهداء مجزرة الإحتلال الصهيوني، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة إلى أزيد من 77 شهيدا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهد أكثر من 77 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح. وصفت أغلبها بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن مصادر طبية، أفادت باستشهاد أكثر من 77 مواطنا، وعشرات المفقودين. في قصف الاحتلال عمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحا، تعود لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا.

مشيرة إلى أنه لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة بالبحث عن ناجين. أو انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

ويتعرض شمال قطاع غزة، تحديدا جباليا وبيت لاهيا إلى حرب إبادة وحصار ودمار وخطر المجاعة ونزوح قسري. منذ 25 يوما، يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من الف شهيد، وآلاف الجرحى، وعشرات المفقودين.

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