ارتفاع حصيلة مجزرة بومرداس إلى 27 قتيلا و 42 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع اليوم الجمعة بالطريق الاجتنابي بمنطقة برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس كحصيلة مؤقتة 25 قتيلا و44 جريحا.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09:41 من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر.

وخلف كحصيلة مؤقتة وفاة 42 شخصا تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 42 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعاف المصابين و نقلهم إلى مختلف المؤسسات الإستشفائية ونقل الوفيات.