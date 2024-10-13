ارتفاع حصيلة هجوم حزب الله على ثكنة عسكرية للاحتلال إلى 3 قتلى و67 جريحا

إرتفعت حصيلة هجوم حزب الله على ثكنة عسكرية للإحتلال إلى 3 قتلى و67 جريح نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

وأعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق سربا من المسيرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا”.

وأكد حزب الله اللبناني أن الهجوم جاء ردا على الاعتداءات على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي مناطق لبنان.

ووجه حزب الله رسالة إلى الإحتلال بأن المقاومة لن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو وستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه.