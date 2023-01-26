قناة النهار ارتفاع حوادث المرور في الآونة الأخيرة.. التقلبات الجوية على رأس الأسباب بقلم النهار أونلاين نشر في 26 جانفي 2023 - 18:12 شارك غرِّد أرسل 29 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7c4wO اقرأ أيضا زين عامر: في المنافسات الكبيرة يجب عليك الفوز في المباراة الأولى قناة النهار 14 جانفي زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها قناة النهار 17 جانفي في لفتة طيبة..وزير التربية ووزيرة التضامن يزوران الأستاذة المطـ.ـعونة بخنجر من أحد تلاميذها بباتنة قناة النهار 12 جانفي تصريح المكلف بالاعلام لمديرية الحماية المدنية حول حادثة وفـ.اة 9 أشخاص اختـ.ـناقا بالغاز في بوسعادة قناة النهار 10 جانفي صريح جدا : جزائريون يعترفون بأخطائهم ويطلبون الإعتذار قناة النهار 08 جانفي ميريزاق: المنتخب الليبي لديهم لاعبين جيدين لكن كنا الاحسن على ارضية الملعب قناة النهار 13 جانفي مجمع سيفيتال يطلق تجارب أولية لزراعة الشمندر السكري في الجزائر قناة النهار 11 جانفي استشهد صائما"كان بشوشا ومصلي ومحبا لتلاوة القرآن..النهار في بيت الشهيد شبوع أسامة" قناة النهار 24 جانفي وزير الفلاحة : هذه هي أسعار اللّحوم في رمضان قناة النهار 09 جانفي والي ولاية عين الدفلى يقدّم الراية الوطنية لوالد الشهيد دحماني موسى قناة النهار 24 جانفي