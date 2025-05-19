ارتفاع درجات الحرارة.. هذه حالة الطقس لنهار اليوم

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات الطقس لنهار اليوم الإثنين، والذي سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع تساقط بعض الأمطار المحلية.

حيث ستشهد المناطق الشمالية للبلاد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم مع نشاط رعدي بالمناطق الداخلية. الهضاب العليا وكذا الأوراس، خلال الظهيرة والمساء وتتخللها بعض الأمطار المحلية، ومن المتوقع أن تمد هذه الرعود نحو السواحل خلال المساء.

وحسب ذات المصالح ستسجل المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا، وستتراوح سرعة الرياح بين 15 و30 كلم/سا. و قد تصل 50 كلم/سا على الهضاب العليا مع تطاير للرمال محليا.

أما بالجنوب ستكون الأجواء من غائمة مغشاة إلى غائمة محليا مع بعض الرعود على الحدود الجزائرية المالية. لتصل إلى الجنوب الغربي مع الظهيرة، لتتحسن الأجواء خلال المساء.

أما سرعة الرياح ستتراوح بين 15 و30 كلم/سا وتصل الى 40كلم/سا من أقصى الجنوب الهقار والطاسيلي. وعلى الجنوب الغربي مع تطاير للرمال.

وفيما يخص درجات الحرارة ستتراوح بين23 و38 درجة بالمناطق الساحلية، و29 و37 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 35 و48 درجة.

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