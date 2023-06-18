ارتفاع درجات الحرارة.. وزارة الصحة تسدي هذه التعليمات وتحذر

دعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، نظرا للارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “الأطفال الصغار والأشخاص المسنين وكذا ذوي الأمراض المزمنة. يعتبرون الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرارة”.

ودعت وزارة الصحة إلى غلق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس. مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل. فضلا عن تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا أو الخروج عند الضرورة في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء”.

كما تنصح بالاستحمام وتناول كمية كافية من الماء مع تفادي تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين.

ونبهت الى الأعراض التي قد تشير الى الإصابة بضربة حر, حيث ذكرت الوزارة أنه في حالة الإحساس بالرغبة في التقيؤ. العطش الشديد والارتفاع غير العادي في درجة حرارة البشرة مع الاحمرار. والجفاف والآلام في الرأس، فإن ذلك “يستدعي الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية) وفي انتظار وصوله. ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد وشرب الماء. وكذا رشه بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلل وتهويته”.