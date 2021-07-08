ارتفاع رهيب في إصابات كورونا..620 حالة جديدة و12 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 وفاة. وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة. حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

كما أعلن عضو لجنة متابعة وباء كورونا في الجزائر عن تسجيل 421 حالة تماثلت للشفاء. فيما يتواجد 45 مريضا متواجدون في العناية المركزة. هذا ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.