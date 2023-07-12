ارتفاع رهيب لعدد سكان الاتحاد الأوروبي

بعد انخفاض عدد السكان خلال عامي 2020 و 2021 نتيجة للآثار بعيدة المدى لوباء COVID-19. شهد الاتحاد الأوروبي زيادة سكانية في عام 2022.

وكشفت البيانات التي قدمها المكتب الأوروبي للإحصاء ، يوروستات. أن عدد السكان ارتفع من 446.7 مليون فرد في 1 جانفي 2022 ، إلى 448.4 مليون شخص في 1 جانفيه 2023 ، وفقًا لتقارير SchengenVisaInfo.com.

وفقًا للمصدر نفسه ، يمكن أن يُعزى النمو الملحوظ في عدد السكان إلى حد كبير إلى زيادة حركات الهجرة بعد COVID-19. والتدفق الكبير للأفراد النازحين من أوكرانيا. الذين مُنحوا وضع الحماية المؤقتة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي في فيفري 2022.

وتظهر المزيد من الأرقام من يوروستات أنه لفترة طويلة ، شهد عدد سكان الاتحاد الأوروبي زيادة من 354.5 مليون. في عام 1960 إلى 448.4 مليون في 1 جانفي من هذا العام ، مما يمثل نموًا قدره 93.9 مليون شخص.

من ناحية أخرى ، في العقود الأخيرة ، تباطأ معدل النمو السكاني تدريجياً. كما يوضح يوروستات. نما عدد سكان الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.8 مليون شخص سنويًا خلال الفترة من 2005 إلى 2022. مقارنة بمتوسط زيادة بنحو 3.0 مليون شخص سنويًا خلال الستينيات.

وجاء في التقرير: “بينما انخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي قريبًا في عام 2020 بنحو نصف مليون شخص. وفي عام 2021 بنحو 0.3 مليون شخص بسبب جائحة COVID-19 ، فقد بدأ في استعادة نموه كما تظهر الأرقام الجديدة”.

استنادًا إلى التوقعات السكانية السابقة من Eurostat. من المتوقع أن ينخفض عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة ستة في المائة بحلول عام 2100، وهو ما يمثل 27.3 مليون شخص أقل.

بالإضافة إلى ذلك، في السنوات الثلاث الماضية ، شهد سكان الاتحاد الأوروبي اختلافين مهمين. بما في ذلك انخفاض عدد الأشخاص خلال جائحة COVID-19 في عامي 2020 و 2021. والتعامل مع التدفق الهائل للاجئين من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.