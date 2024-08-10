قناة النهار ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين بقلم قناة النهار نشر في 10 أوت 2024 - 12:26 شارك غرِّد أرسل 68 0 ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/YfcJ6 اقرأ أيضا درجة حرارة جد مرتفعة بهذه الولايات قناة النهار 05 أوت شاهد البيت والغرفة التي كبرت فيها إيمان خليف قناة النهار 02 أوت الجزائر تدين اغتيال اسماعيل هنية قناة النهار 31 جويلية بجاية: من أبناء الجالية الجزائرية وأجانب .. إنزال غير مسبوق للسياح على شواطئ الولاية قناة النهار 27 جويلية بلغ عدد ملفات المترشحين للرئاسيات 16 ملف والعملية متواصلة..التفاصيل قناة النهار 25 جويلية نهاركم مبروك : تمارين للناس المبتدئين قناة النهار 28 جويلية صريح جدا .. هذه هي الأكلات التي يفضل الجزائريون تناولها في البحر قناة النهار 25 جويلية شاهد الرئيس تبون يكرّم متفوقة في "البيام" من ذوي الهمم بعد تحصلها على معدل 18.08 قناة النهار 06 أوت جزائريون : كوثر سالمي .. من رياضة ألعاب القوى لعالم الطبخ قناة النهار 29 جويلية صريح جدا : كم تقيم نسبة جمالك من 10..هذه مقاييس الجمال عند الجزائريين !؟ قناة النهار 03 أوت