ارتفاع شديد في الحرارة بداية من الأربعاء..الأرصاد الجوية تكشف السبب !

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن سبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن اندفاع هواء ساخن من أقصى الجنوب نحو المناطق الشمالية للوطن عبر مرتفع ضغط جوي علوي يمتد من الصحراء الوسطى نحو شمال اسبانيا محصور بين منخفضي ضغط جوي، الأول يقع غرب البرتغال. أما الثاني فيجاور إيطاليا. لهذا -تضيف المصلحة ذاتها- “أجواء حارة سوف تشهدها أغلب المناطق الشمالية للوطن”. “الغربية منها والوسطى في بداية الأمر، لتمتد هذه الحرارة نحو المناطق الشرقية للوطن خلال الأيام القليلة القادمة”.

وستتراوح درجات الحرارة، بداية من ظهيرة الأربعاء، ما بين 25 إلى 41 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 36 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية.