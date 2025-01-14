ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال وهذه أكبر الدول المستوردة

كشف تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن عن ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال. خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6% وبمقدار 150 ألف طن على أساس ربع سنوي.

وبحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة. ارتفعت صادرات الغاز المسال الجزائري إلى 2.76 مليون طن خلال المدة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر (2024). مقابل 2.61 مليون طن في الربع الثالث السابق له.

كما جاءت الجزائر في المركز الثاني بقائمة أكبر مصدري الغاز المسال على مستوى القارة الأفريقية خلال العام الماضي. بحجم صادرات سنوي تراجع إلى 11.62 مليون طن، مقابل 13.45 مليون طن في عام 2023.

والجدير بالذكر، سجل شهر سبتمبر الماضي أعلى معدل شهري في صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال العام الماضي. بحجم وصل إلى 1.15 مليون طن، فيما سجل شهر جويلية الماضي أقل معدل خلال العام بكمية 0.710 مليون طن.

هذه أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري

وعلى صعيد أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري، استحوذت الدول الأوروبية على غالبية الشحنات المصدرة العام الماضي. بقيادة تركيا وفرنسا، وفقًا لما أظهره تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024″، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

كما جاءت تركيا على رأس قائمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال الجزائري في 2024. بكمية بلغت 4.05 مليون طن، وتلتها فرنسا بحجم 3.26 مليون طن، وإسبانيا بنحو 1.66 مليون طن.

فيما حلت إيطاليا في الترتيب الرابع بكمية واردات من الغاز الجزائري بلغ 1.39 مليون طن في العام الماضي.

وخامسًا المملكة المتحدة بحجم 0.39 مليون طن، كما صدرت الجزائر نحو 0.86 مليون طن من الغاز المسال في 2024 إلى دول أخرى.