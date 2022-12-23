ارتفاع ضحايا إطلاق النار في باريس إلى 3 قتلى

أعلن الادعاء العام في باريس ارتفاع عدد الضحايا جراء إطلاق النار الذي وقع اليوم الجمعة عند مركز للجالية الكردية وسط العاصمة الفرنسية باريس إلى 3 قتلى.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية، وفاة شخص ثالث متأثرا بجراحه بحادثة إطلاق النار في باريس.

وكانت الشرطة اعتقلت منفذ إطلاق النار وقالت إنه رجل يبلغ من العمر 69 عاما.

وفتحت النيابة العامة تحقيقا في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف بحادثة باريس.

وتجرى التحقيقات بشأن دوافع منفذ الهجوم، لكن وسائل إعلام فرنسية كشفت أن هذا الشخص نفذ قبل عام هجوما على مخيم للاجئين.

ووقع هجوم اليوم الجمعة، في مركز للجالية الكردية وهو مركز يستقبل لاجئين.

وأكدت النيابة العامة الفرنسية، أن المشتبه به باعتداء باريس معروف لدى السلطات.