ارتفاع ضحايا إطلاق النار على المعتصمين في الخرطوم إلى 6 قتلى

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط من الجيش، بالهجوم الذي نفذه مجهولون يرجح أنهم من النظام السابق ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقال ذات المصدر فجر اليوم الثلاثاء، إنّ 5 معتصمين في أعمار مختلفة، قتلوا متأثرين بإصابات بالرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية من المستشفيات المشيدة داخل مقر الاعتصام، إن عدد المصابين في أحداث الإثنين ارتفع إلى 100 مصاب معظمهم بالرصاص الحي.​

واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تصريحات فجر اليوم الثلاثاء جهات وصفها بالمندسة تُطلق النار على المتظاهرين،

وأضاف عقب صلاة الجنازة على الضابط في القوات المسلحة داخل وزارة الدفاع، أن هناك جهات لم يعجبها ما تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير في اجتماع الاثنين وتعهد بالقبض على المسؤولين عن قتل الثوار والقوات المسلحة ومحاسبتهم.

وشدد البرهان على أن المسؤلين لن يفلتوا من العدالة. ودعا إلى عدم التصعيد وضرورة ضبط النفس. وأشار إلى جهات لم يسمها تسعى لخلق فتنة بين المجلس العسكري والمعتصمين.