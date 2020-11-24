ارتفاع ضحايا التسمم في تيارت إلى 6 وفيات

توفي اليوم الثلاثاء، بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت، شاب، متأثرا بإصابته بتسمم، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة التسمم إلى 6 أشخاص.

وأفادت مصادر طبية، إن الضحية السادسة والبالغ من العمر 26 سنة كان قد تعرض لتسمم حاد بعد تناوله مادة سائلة تستعمل في التطهير الجراحي.

فيما لايزال 3 آخرون تحت المراقبة الطبية وحالتهم مستقرة رغم خطورتها.

وتوفي صباح أمس الإثنين، 5 أشخاص، ووضع 4 آخرون تحت المراقبة الطبية يرجح تعرضهم لتسمم حاد، حسب ما علمه موقع “النهار اون لاين” من مصدر طبي.

ولم تعرف بعد أسباب التسمم، ورجحت مصادر مقربة، أن مادة سائلة طبية يعتقد أن الضحايا استهلكوها، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الطبي والأمني.